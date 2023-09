iPhone 15 pokazuje, że macie za dużo pieniędzy. Apple rozbił bank

Gdybym dzisiaj zamówił iPhone'a 15 w wersjach 128/256 GB, w kolorze innym niż zielony, to trafiłby do mnie w dniach od 5 do 12 października. Gdybym wziął zielony, to miałbym go tydzień wcześniej - wniosek jest prosty - ten kolor nie jest hitem. Gdybym zdecydował się na wariant 512 GB, to miałbym go już w piątek 22 września. iPhone 15 Plus trafi w nasze ręce w ostatni tydzień września.



Krótko mówiąc - jeżeli kupujemy iPhone'a, to nie oszczędzamy i bierzemy najmocniejsze modele. Inflacja? Jaka inflacja wariacie, mów lepiej jaki kolor iPhone'a 15 Pro Max pakować do pudełka.