iPhone 15 już w przedsprzedaży. Gdzie zamawiać?

iPhone’y 15 to najnowsza seria Apple. Urządzenia pod wieloma względami różnią się od swoich poprzedników - w tym roku nie można do końca mówić o odgrzewanych kotletach, jak to było (częściowo) w ubiegłym roku. iPhone 14 to był tak naprawdę iPhone 13, natomiast podstawowa piętnastka wreszcie po wielu latach porzuciła wcięcie w ekranie stosowane od iPhone’a X z 2017 roku.