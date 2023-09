Cena i pojemność iPhone’a 15 Pro Max to cwany i wyrachowany ruch Tima Cooka

Trzy z czterech telefonów Apple’a utrzymały cenę w Stanach Zjednoczonych na poziomie analogicznych modeli sprzed roku. iPhone 15 i iPhone 15 Plus kosztują tyle samo, co odpowiednio iPhone’y 14 (799 dol.) i iPhone 14 Plus (899 dol.), a za iPhone’a 15 Pro płaci się dziś te same 999 dol. co w przypadku jego poprzedników - począwszy od iPhone’a 14 Pro aż po iPhone’a X z 2017 r.