Szef Apple wybrał dla siebie kolor nowego iPhone'a 15 Pro. Zaskakujący wybór

W wywiadzie opublikowanym przez jednego z użytkowników X-a (dawniej: Twittera) Cook dyplomatycznie stwierdza, że wybór koloru był trudny, bo każdy zwrócił jego uwagę i każdy mu się podoba. Wybrał jednak ostatecznie tytan naturalny, czyli najbardziej klasyczny z kolorów. Można by rzecz, najskromniejszy i najmniej rzucający się w oczy. Ciekawym będzie się przekonać, czy jego odpowiedź jakkolwiek wpłynie na sprzedaż tych telefonów. Co prawda prezesa Apple’a trudno nazwać influencerem i nie wydaje się mieć podobnego autorytetu, co Steve Jobs - jego gust może być jednak cenną podpowiedzią dla setek tysięcy niezdecydowanych klientów.