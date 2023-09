Tego Apple nie powiedział na konferencji. iPhone 15 ma nowy akumulator

Jest jednak jedna rzecz, która się u Apple zmienia - dane techniczne. Nie znam drugiej takiej firmy, z której wręcz siłą trzeba wyciągać podstawowe dane. Producenci telefonów z Androidem w momencie premiery wysyłają informację prasową, w której podana jest pełna specyfikacja, czasem wręcz zbyt szczegółowa. Apple natomiast jest oszczędne w słowach. Pierwsze informacje są wyjątkowo skąpe, więc trudno wyrokować, co sie zmieniło, poza rzeczami wspomnianymi na konferencji. Jedną z nich było to, że każdy iPhone 15 pracuje dłużej na jednym ładowaniu. Niestety nie dowiedzieliśmy się, z czego to wynika - czy to efekt większego akumulatora, czy lepszego zarządzania zużyciem. Kilka dni później znamy już pewne fakty.