iPhone 15 z nowym standardem ładowania. Nie próbuj na razie kupić ładowarki

Działa to podobnie do trybu, który optymalizuje ładowanie poprzez dostosowanie się do codziennego rytmu użytkownika. Różnica w tym jest taka, że nowa opcja zawsze będzie ograniczać naładowanie baterii do określonego poziomu. Coś jak w większości aut elektrycznych, gdzie możemy ustawić ładowanie do np. maksymalnie 80 proc.