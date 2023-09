iPhone'y 15 Pro i 15 Pro Max już u nas. Co potrafią szybkie USB-C, dodatkowy guzik i pięciokrotny zoom?

Jeśli chodzi o iPhone’a 15 Pro Max, to testuję model tytanowo-niebieski. Jest niczym kameleon, bo zupełnie inaczej wygląda w ostrym świetle (niebieski jest wyraźny), ale po zmroku można by go pomylić z ciemnoszarym. A co z „odbarwieniami” tytanu? Są w szarym modelu, ale ledwie widoczne (to, co widzicie poniżej w niebieskim, to ślad po paluchu; różnica znika po przetarciu szmatką).