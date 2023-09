Apple wrzuci USB-C także do akcesoriów dla Maka. Premiera wraz z nowym komputerem

Natomiast w najnowszym biuletynie Mark Gurman ujawnił, że klawiatura, myszka i trackpad Apple zostaną zaktualizowane do USB-C już niebawem, bo wraz z premierą nadchodzącego komputera stacjonarnego typu All in One iMac. Wszystko dlatego, że następne w kolejce są właśnie iMaki - to będzie pierwsza premiera od premiery USB-C w smartfonach. Dopiero w dalszej kolejności Apple potraktuje resztę urządzeń, najpewniej w ramach premier kolejnych nowości.