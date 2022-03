Przejściówka do ładowania Magic Mouse wydaje się świetnym pomysłem, tyle że... nie działa. Okazuje się bowiem, że Magic Mouse nie tylko nie nadaje się do użytku w czasie ładowania - ona została zaprojektowana tak, by nie dało się z niej korzystać w czasie ładowania. Myszka po prostu nie pracuje, gdy podłączony jest przewód zasilający. Cały wysiłek Matty'ego Benedetto na darmo, choć należą się punkty za dobre chęci.