Karta dźwiękowa USB – co to jest i kiedy może się przydać?

Jeśli potrzebujesz podłączyć do komputera zdecydowanie bardziej zaawansowany zestaw, to z pomocą przyjdzie ci LogiLink USB SoundBox 7.1. Sześć gniazdek mini jack (z czego cztery do dźwięku przestrzennego) pozwala podłączyć naprawdę wszystko, a są tu również wyjścia stereo, jak i wejścia i wyjścia S/PDIF. LogiLink USB SoundBox 7.1 kosztuje około 200 zł.