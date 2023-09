Za mało miejsca na iPhonie i iPadzie? Tyle kosztują nowe pakiety iCloud

Nowe pakiety iCloud+ wypadają konkurencyjnie w porównaniu do innych usług w chmurze. OneDrive oferuje maksymalnie 1 TB pamięci na użytkownika, Dropbox 3 TB, a Google One 2 TB w planach dla użytkowników indywidualnych. Do tego każdy subskrybent iCloud+ otrzymuje dostęp do prywatnego przekazywania danych, możliwości ukrycia adresu email, prywatny monitoring HomeKit oraz niestandardową domenę email.