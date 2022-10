iPhone dostanie USB-C. Pierwszym gwoździem do trumny Lightning jest... pilot

Oczywiście w przypadku nowych tanich bazowych tabletów również dostaliśmy wreszcie USB-C, ale tutaj wynika to zapewne z faktu, że iPad 10. generacji dzieli sporo specyfikacji z iPadem Air z 2020 r. (aczkolwiek różnic między nimi jest akurat więcej, niż można byłoby przypuszczać!). Apple portu w pilocie do Apple TV z kolei ruszać nie musiał wcale, ale z jakiegoś powodu zdecydował, że w tym przypadku Lightning idzie do lamusa.