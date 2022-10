Apple ma największy burdel w ładowarkach w branży. Czas skończyć ten koszmar

Spójrzmy - jeśli jesteś w całości w ekosystemie Apple'a, posiadasz: iPhone'a, Apple Watcha, AirPodsy, iPada oraz MacBooka, to musisz targać ze sobą aż 3 rodzaje różnych ładowarek. Po pierwsze, jest Lightning, który obsłuży iPhone’y, podstawowe iPady, AirPodsy, klawiatury, myszki, gładziki, piloty do Apple TV i Apple Pencila pierwszej generacji. Jest też USB-C dla iPadów Pro i iPadów Air 5. generacji oraz MacBooków. Jest wreszcie MagSafe, którym można naładować iPhone’y i AirPodsy oraz ładowarka do zegarków, którą można naładować Apple Watche i najnowsze AirPodsy Pro. Hura! Ostatnio pojawiła się również ładowarka MagSafe 2 do obsługi nowych notebooków Apple'a. Przyznacie, że daleko tu do prostoty, której hołduje Apple.