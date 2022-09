W rezultacie USB-C, który miał być takim świętym Graalem elektroniki, stał się prawdziwą pułapką dla mniej technicznych osób. Jeśli ktoś nie robi sobie notatek, co potrafi każdy z jego kabli, za każdym razem podłączając np. monitor do komputera, musi to robić metodą prób i błędów, bo kable zaprojektowane wyłącznie do ładowania z taką samą końcówką sobie z tym nie poradzą.