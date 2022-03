Nowe komputery Mac Studio oraz monitor Studio Display wyposażono w złącza USB-C, które obsługują nowiutki standard Thunderbolt 4. To świetna wiadomość, ale aby w pełni je wykorzystać, należy wyposażyć się w odpowiednie akcesoria oraz... kable. Apple oczywiście dorzucił te ostatnie do swojej oferty i nikt o zdrowych zmysłach kupi takowy akurat w Apple Storze dobrze wie, co robi.