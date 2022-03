Konfigurując porównywalnego peceta starałem się zmieścić go w obudowie typu Mini Tower na płycie głównej typu mITX, by uzyskać choć namiastkę gabarytów nowego Maca Studio. Efekt końcowy nadal jest na oko sześciokrotnie większy od komputera Apple’a, ale nie jest też wielką skrzynią, z jaką zwykle kojarzymy mocne pecety. Muszę też zaznaczyć, że ta konfiguracja nie oferuje portu Thunderbolt 4, bo nie sposób znaleźć małej płyty głównej z tym złączem, a brak wolnego slotu PCIe uniemożliwia rozbudowanie konfiguracji o dodatkowy moduł. Pod względem łączności Mac Studio wygrywa, oferując aż cztery porty TB4 i szereg innych gniazd. Nie sądziłem, że przyjdzie dzień, w którym to napiszę. Do konfiguracji dorzucam również Windowsa 11 w wersji Pro; to uczciwe wyjście, gdyż kupując Maca zawsze dostajemy preinstalowany system macOS, a skoro ma to być maszyna dla profesjonalistów, to logicznym jest wybór systemu w wariancie Pro.