Przy M1 Max zaczyna się prawdziwa zabawa. Na topowy procesor składa się 10 rdzeni CPU i aż do 32 rdzeni GPU, co razem daje 57 mld tranzystorów. Wbudowana pamięć RAM może mieć pojemność aż do 64 GB, przy czym działa z przepustowością… 400 GB/s. To czterokrotnie szybciej niż w układzie M1 zaprezentowanym zaledwie rok temu!