Co to oznacza w praktyce? Ano to, że twórcy wideo będą mogli pracować z materiałami HDR w takiej samej jakości, jak np. przy monitorze Apple ProDisplay XDR, co pozwala na jasność na poziomie 1000 nitów (stała) i 1600 nitów (chwilowa). Na co dzień zaś docenimy jasność podczas pracy na zewnątrz i podczas oglądania treści HDR.