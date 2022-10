Jeśli konsument chce np. podłączyć dysku SSD do komputera osobistego i cieszyć się szybkim transferem danych, to powinien korzystać z kabla USB typu C zgodnego z nowocześniejszym protokołem USB niż USB 2.0 oraz upewnić się, że zarówno nośnik danych, jak i sprzęt, do którego go podpina, są z nim kompatybilne. To, czy tak będzie, zależy już od konkretnych modeli urządzeń. Jeszcze do niedawna (o czym zaraz) producenci elektroniki mogli zdecydować się na: