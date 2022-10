Totalnie bezprzewodowy iPhone jest coraz bliżej. Kupisz?

Oprócz Apple CarPlay nie widzę jednak żadnego zastosowania dla przewodowego podłączenia iPhone’a. W prywatnym użytkowaniu kabelek podłączam już tylko w samochodzie i do ładowania, ale to ostatnie robię wyłącznie dlatego, że szkoda mi pieniędzy na kabel MagSafe, podczas gdy po domu wala się co najmniej kilkanaście przewodów Lightning i kilka ładowarek bezprzewodowych Qi. Zresztą, jeśli Apple faktycznie kiedyś zdecyduje się porzucić złącza ładowania, to kabel MagSafe będzie musiał się znaleźć w zestawie, więc problem ładowania okaże się niebyły. Zresztą – skoro firmy takie jak Xiaomi i Motorola już opracowały swoje maszyny do bezprzewodowej dystrybucji prądu, to w laboratoriach w Cupertino z całą pewnością też stoi taka maszyna. I w perspektywie kilku lat iPhone nie tylko nie będzie potrzebował fizycznego złącza, ale nie będzie też potrzebował ładowarki – czy to przewodowej, czy to bezprzewodowej, bo energię będzie uzupełniał „z powietrza”.