To, co wyróżnia iPhone'a 14 Plus, to 6,7-calowy wyświetlacz typu OLED dostępny do tej pory wyłącznie w tych najdroższych telefonach firmy z Cupertino, takich jak iPhonie 12 Pro Max i iPhonie 13 Pro Max (iPhone 11 Pro Max i iPhone XS Max miały 6,5-calowe panele). Oprócz tego najnowszy model dostał akumulator o pojemności 4323 mAh, podczas gdy ogniwo w iPhonie 14 ma pojemność 3279 mAh.