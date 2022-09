Użytkownicy, jak to zwykle bywa po premierze nowej wersji systemu operacyjnego oraz zakupie nowych telefonów, skarżą się na krótszy czas pracy na jednym ładowaniu. Możliwe, że wynika on z błędu, albo indeksowania plików w tle. Sam tego jednak nie odczuwam po przesiadce z iPhone'a 13 Pro Max na iPhone'a 14 Pro Max. Czas pracy się poprawił mimo tego, że korzystam z Always On Display.