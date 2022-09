iPhone 14 Pro Max czy iPhone 13 Pro Max? Którego iPhone'a wybrać?

Przyznam przy tym, że ten czas pracy to teraz faktycznie niewiadoma. Ogniwo zasilające iPhone'a 14 Pro Max jest niemal identyczne jak to w iPhonie 13 Pro Max (który potrafił wytrzymać mi dwa dni z dala od gniazdka przy graniu w Pokemon GO). Teraz doszedł do tego ekran typu Always On Display zwalniający do 1 Hz, który nigdy się w pełni nie wygasza, ale z drugiej strony mamy nowszy procesor, a panel LTPO podczas pracy zwolnia do 10 Hz, a nie tylko do 20 Hz.