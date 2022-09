iPhone 14 Pro sprzedaje się jak świeże bułeczki. Na premierę już nie kupisz

Nowy iPhone 14 Pro kosztuje od 6499 zł za wariant 128 GB do 9799 zł za wersję 1 TB. iPhone 14 Pro Max to koszt od 7199 zł do 10499 zł. I mimo to, że jak na polskie warunki są to ekstremalnie wysokie ceny, w zaledwie kilka godzin od startu przedsprzedaży w sklepie Apple’a pozostał już tylko jeden model, który można zamówić i liczyć na dostawę pierwszego dnia sprzedaży, czyli 16 września – to wariant 1 TB iPhone’a 14 Pro.