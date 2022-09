Always On Display w iPhonie 14 Pro Max. Apple zrobił to lepiej

To, co odróżnia Always On Display spięte z aplikacją od ekranu blokady, jest fakt, iż po jego aktywacji widać na nim aktualną godzinę oraz informację o tym, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia nagrywania, a także ślad po wykresie fal dźwiękowych. Wystarczy też stuknąć palcem ekran, by wrócić bezpośrednio do dyktafonu z pominięciem ekranu blokady. Liczę na to, że inne apki (Apple'a i z App Store'a) również wdrożą podobne rozwiązania, bo to świetny pomysł.