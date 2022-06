Always on Display to funkcja, która pozwala podświetlać część ekranu w urządzeniu elektronicznym cały czas - nawet po jego zablokowaniu. Apple wdrożył ją pod nazwą [Ekran] Zawsze Włączony już trzy lata temu, ale nie do smartfonów, tylko do zegarów z rodziny Apple Watch Series 6. Dzięki czemu można sprawdzić aktualną godzinę bez konieczności podnoszenia nadgarstka do góry.