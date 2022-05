iPhone 14 dostanie wreszcie porządną kamerkę do selfie i dogoni konkurencję

Odpowiedź na pytanie, dlaczego dopiero teraz ma się poprawić jakość zdjęć i wideo z przedniej kamery w telefonie Apple'a, może leżeć w... cenie podzespołów. Kamerki do selfie, które trafią do iPhone'a 14, kosztują trzykrotnie więcej niż te moduły foto, których Apple używał do tej pory.