Apple przymierza się już do premiery swoich nowych telefonów, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że cena bazowego modelu w postaci iPhone'a 14 nie zmieni się w porównaniu do tego, ile płaciło się za iPhone'a 13 - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych (799 dol.). Mimo to za najtańszy nowy telefon z rodziny iPhone 14 trzeba będzie zapłacić więcej niż do tej pory.