Informacje o tym, że tegoroczne topowe telefony Apple'a - iPhone'y 14 Pro - będą pozbawione notcha, pojawiły się już w styczniu, ale teraz do sieci trafiły rendery, które pokazują, jak te nowe urządzenia mają wyglądać. Zapowiada się na to, że w iPhonie 14 Pro szerokie wycięcie dochodzące do krawędzi zastąpią dwie dziurki. Obie umieszczone są blisko siebie, przy czym jedna z nich jest okrągła, a druga to elipsa.