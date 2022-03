iPhone SE (2022)

Co do proporcji ekranu, to nie da się polemizować z faktem, że rozciągnięte wyświetlacze nowoczesnych smartfonów wyświetlają więcej treści w pionie, przez co lepiej się sprawdzają podczas przewijania social mediów i czytania artykułów. Ale już na przykład podczas oglądania wideo proporcje 16:9 nadal są tymi najbardziej popularnymi, zarówno jeśli chodzi o pionowe wideo w popularnych krótkich formatach, jak i w długich formatach na YouTubie czy w serwisach VOD. Niektórzy twórcy, tak jak my na Spider’s Web TV, przeszli na produkcję wideo w formacie 2:1, ale to wyjątki – format 16:9 wciąż dominuje, a to oznacza, że na iPhonie SE wideo wypełni cały ekran, a na przeciętnym Androidzie lub nowszym iPhonie jesteśmy zmuszeni albo oglądać czarne pasy po bokach, albo wypełnić ekran, jednocześnie przycinając część oglądanego wideo.