iPhone 14 Pro dostanie potężny aparat. 48 megapikseli na pokładzie to nie jest dobra wiadomość

Już od siedmiu lat Apple w swoich telefonach umieszcza 12-megapikselowe aparaty, a pierwszy tego typu obiektyw trafił do iPhone'a 6s. Od tego czasu wraz z upływem czasu zwiększała się jednak liczba i rodzaj dostępnych obiektywów w telefonach Apple'a. Do tego głównego, nazywanego również szerokim, z czasem dołączyły dwa dodatkowe, w tym ultraszerokokątny (dostępny we wszystkich iPhone'ach) oraz portretowy (dostępny wyłącznie w modelach z linii iPhone Pro).