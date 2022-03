Premiery nowych telefonów Apple'a spodziewamy się dopiero za pół roku, ale już teraz do sieci trafiają pierwsze informacje na ich temat. Główną atrakcją mają być ekrany pozbawione notcha i 48-megapikselowy aparat z ogromną wyspą - plotki o płaskich pleckach można włożyć raczej między bajki. Co przy tym ciekawe, Apple nie zmieni cen. iPhone'y 14 mają kosztować tyle, co poprzednicy.