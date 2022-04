Zdaniem analityka Ming-Chi Kuo pierwszym iPhone’em z peryskopowym obiektywem będzie iPhone 15 w 2023 r., a jak wynika z raportu The Elec, Apple zawarł już niezbędną ku temu współpracę. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Apple będzie korzystać z usług fabryki Jahwa Electronics w Korei Południowej. To ta sama firma, która dostarcza moduły optycznej stabilizacji obrazu Samsungowi.