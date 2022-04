iPhone 14 Pro nie zmieści się w stare etui. Apple znowu to zrobił

Wiele osób może być tym faktem rozczarowana, gdyż to oznacza, że etui od iPhone'a 13 Pro nie będzie pasowało na iPhone'a 14 Pro. To nie pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z podobną sytuacją. Wkurzy to zarówno osoby przesiadające się po roku na nowy model, jak i tych, którzy przy starszym modelu pozostaną. Tylko czekać, aż Apple, jak to ma w zwyczaju, zapomni o ich istnieniu i wycofa akcesoria do nich ze swojego sklepu.