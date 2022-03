Jedyna zmiana nadejdzie na froncie urządzenia, gdzie zamiast ikonicznego już notcha mamy w końcu zobaczyć otwór w ekranie - podzielony na pół, by skryć nie tylko przednią kamerkę, ale także sensory biometryczne Face ID. Wielu marzyło o tym, by w parze z usunięciem wcięcia w ekranie iPhone 14 wprowadził też jeden z dawna oczekiwany element - czytnik linii papilarnych Touch ID pod ekranem. To marzenie jednak również trzeba porzucić, bo wszystko wskazuje na to, że Apple w ogóle nie ma w planach takiego rozwiązania.