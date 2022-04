Jak wynika z danych Kuo, przedni aparat miałby mieć szerszą przesłonę (f/1.9 zamiast f/2.2), co bardzo korzystnie wpłynęłoby na jakość głębi ostrości oraz zdjęć wykonanych w trudnych warunkach oświetleniowych. A to wszystko przy zredukowaniu rozmiaru wcięcia w ekranie, gdzie znajduje się aparat do rozmiarów spotykanych w telefonach konkurencji.