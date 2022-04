O ile słyszymy o tym od dawna, tak osobiście sądzę, że horyzont czasowy wydaje się zbyt wąski, by mogło to nastąpić już za dwa lata. Wydaje mi się wysoce wątpliwym, by Apple po pięciu latach trzymania się notcha i planowanej wymianie go na otwory w ekranie, nagle zdecydował się zupełnie zrezygnować z wcięć po zaledwie dwóch generacjach.