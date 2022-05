iPhone 14 coraz bliżej. Który sprzęt Apple'a warto kupić już teraz, a z czym lepiej się wstrzymać?

Również Apple Watch jest bezpiecznym zakupem. Co prawda krążą pogłoski, jakoby Apple w końcu miał nieco zmienić design swojego zegarka na bardziej kanciasty, by dopasować go wizualnie do reszty sprzętów w ofercie, ale nawet jeśli, to funkcjonalnie zmieni się bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć, że nic. Apple Watch Series 7, a nawet Apple Watch SE, to wciąż najlepsze smart zegarki na rynku. Kupując dzisiaj z pewnością nie pożałujesz, nawet jeśli nowy model jest tuż za rogiem.