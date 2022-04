Apple szykuje wysyp premier. Czy warto czekać na nowe komputery?

Co ciekawe, według Gurmana dwa komputery Apple’a zadebiutują jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Z pewnością będzie to Mac Pro, ale co miałoby być tym drugim komputerem? Jeśli Apple obrał WWDC za moment premiery nowych komputerów dla profesjonalistów, logicznym posunięciem było pokazanie 27-calowego iMaca Pro z czipem M1 Ultra. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby chodziło o którąś z maszyn z nowym czipem M2, wszak konferencja dla deweloperów to doskonały moment, by pochwalić się cyferkami i zaprezentować możliwości nowego układu. Niewykluczone więc, że premiera nowego MacBooka Air czai się tuż za rogiem.