Dla ludzi, których praca jest w ogromnej mierze zależna od użytkowanego sprzętu, takie opóźnienia to ogromny problem. Tak sobie jednak myślę, że reszcie z nas może to wyjść nawet na dobre. Kilka dekad dobrobytu przyzwyczaiło nas do tego, że wszystko jest dostępne na pstryk palcami, a to z kolei niejednokrotnie prowadzi do częstych i nieprzemyślanych zakupów, co z kolei napędza też spiralę nadprodukcji sprzętu elektronicznego, który jest - obiektywnie rzecz ujmując - zbędny. Świat nie potrzebuje 15 odmian nowego smartfona Xiaomi co kwartał, ani 10 nowych laptopów jednego producenta rok do roku. Skoro nawet obawa o przyszłość planety nie jest w stanie powstrzymać tego konsumpcjonistycznego szaleństwa, to choć tyle dobrego, że nieco spowolnią je problemy z dostępnością podzespołów.