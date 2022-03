Nie istnieje lepszy laptop. MacBook Pro 16 zrobiłby ze mnie sprzętowego minimalistę - recenzja

Komputer jednocześnie przetwarzał potężną bibliotekę zdjęć, korzystając z akceleracji GPU, utrzymywał w tle otwarte dwa zasobożerne programy do edycji zdjęć, na drugim pulpicie trzymałem przeglądarkę Microsoft Edge z kilkudziesięcioma otwartymi kartami, a na to wszystko nałożyłem jeszcze eksport wideo. To wszystko na zasilaniu z akumulatora i w absolutnej ciszy, bo nawet pod takim obciążeniem MacBook Pro 16 nie wydał z siebie ani szmeru. Tak szczerze, to przez kilka tygodni testów usłyszałem wiatraki tylko raz, podczas nieudanej próby załadowania biblioteki zdjeć do DxO PureRaw 2. Przy drugim podejściu MacBook Pro 16 pozostał bezgłośny i muszę dodać, że nawet tak ogromne obciążenie nie robi wrażenia na akumulatorze - bez najmniejszego wysiłku wyciągałem z tego komputera 12-15 godzin bez ładowania i to niezależnie od tego, co na nim robiłem. To wynik absolutnie nieosiągalny dla jakiejkolwiek innej maszyny o porównywalnej wydajności.