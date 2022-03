MacBook Pro spuszcza łomot konkurencji. Nie chodzi o wydajność

Do dziś nieszczególnie lubię się z komputerami Apple'a. Nienawidzę macOS i nic nie może tego zmienić - wymuszony przez firmę Tima Cooka sposób zarządzania oknami, plikami i folderami jest dla mnie tak nienaturalny i niepasujący do mojego własnego stylu pracy, że nawet lata pracy na MacBooku nie potrafiły zmienić moich przyzwyczajeń. To samo dotyczy oprogramowania - niesamowicie doceniam i szanuję to, jak doskonale zoptymalizowany jest np. Final Cut Pro, ale logika tego programu jest dla mnie absurdem i nawet gdy już mi się wydaje, że osiągam w nim jako-taką swobodę, nie czuję się w nim dobrze. To samo dotyczy Logic Pro, który co prawda łoi konkurencję na prawo i lewo, jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości, oraz jakość wbudowanych wtyczek i sampli, ale jest tak idiotycznie odmienny w swojej filozofii względem innych DAW-ów, że zęby bolą.