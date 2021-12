Moje laptopy były głośne, jak startujące samoloty. MacBook Pro 14 pokazał mi, czym jest cisza

Nie mogę powiedzieć, by laptopy, na których pracuję od 3 lat, były jakoś przesadnie niekulturalne, jeśli chodzi o hałas. Nieważne, czy mówimy o MacBooku Pro 16, Asusie ZenBook Pro Duo czy Razerze Blade 17, w czasie niewymagających zadań słychać z nich co najwyżej lekki, jednostajny szum. Wystarczy jednak odpalić program do edycji zdjęć lub zacząć montować wideo, by jednostajny szum zmienił się w pulsujący huk, w miarę jak komputer nagrzewa się i jest schładzany. Podczas eksportowania gotowych projektów huk przeradza się zaś w ryk. A jeśli ktoś – tak jak ja – jest podatny na biały szum, ryk wiatraków często kończy się bólem głowy.