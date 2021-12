MacBook Pro 14 wprawił mnie w osłupienie. Pierwsze wrażenia

Choć mam do dyspozycji potężne maszyny, to w ciągu ostatnich miesięcy nie było ani jednego projektu, podczas którego nie kląłbym jak szewc, bo nawet komputery najwyższego kalibru nie są w stanie zagwarantować idealnie płynnej pracy w rozdzielczości 4K bez wykorzystania proxy lub czasochłonnego transkodowania ociężałych kodeków z aparatów Sony do bardziej "lekkostrawnego" formatu. Każdy montaż wideo jest też równoznaczny z przytłaczającym szumem wiatraków, nasilającym się dodatkowo w czasie eksportu finalnego produktu. Nie muszę chyba dodawać, że montowanie filmów w takich warunkach nie należy do moich ulubionych zajęć kreatywnych. Montuję, ale się z tego nie cieszę.