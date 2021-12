Sytuacja z portami to najgorsza część mojego MacBooka Pro 13". Dwa porty Thunderbolt 3 to jak policzek dla klientów. Na co dzień, w czasie pandemii i pracy zdalnej nieszczególnie mnie to boli, bo w domu korzystam z huba Thunderbolt 3, ale obiektywnie jest to ogromna wada. Nowy MacBook Pro 14" w pełni rozwiązuje ten problem. Mamy nie tylko powrót slotu kart SD i portu HDMI, ale też o jeden port Thunderbolt więcej, a do tego jeden z nich nie musi być zajmowany przez ładowarkę, bo wróciło złącze MagSafe do ładowania. Na marginesie, uważam, że siła magnesów jest stanowczo za duża. Jeśli zaczepisz się o kabel, laptop najpewniej spadnie na podłogę, a przecież MagSafe miał przed tym chronić. Co ciekawe, nowe MacBooki możemy ładować również poprzez port USB-C.