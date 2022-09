Monitory odsłuchowe czy głośniki do komputera - co wybrać? Poradnik dla początkujących

Najważniejsza różnica, wspomniana już we wstępie, to charakterystyka brzmienia. Głośniki, czy to biurkowe, czy duże kolumny HiFi, mają za zadanie brzmieć jak najpiękniej, co… często oznacza oszukiwanie fizycznej konstrukcji głośników korektorami graficznymi i innymi "upiększaczami", mającymi za zadanie taką manipulację częstotliwościami, by głośnik grał jak najprzyjemniej. Zwykle oznacza to podbite basy, przejaskrawione góry, albo wycofany środek. Nie ma w tym nic złego - takie zabiegi służą temu, aby z każdego głośnika, nawet takiego z niskiej półki cenowej, wydobyć jak najbardziej przyjemne brzmienie.