Nie potrafię go nie polecić. Asus ProArt StudioBook 16 OLED - recenzja

Nie ma drugiego laptopa dla twórców z tak dobrym wyświetlaczem. Po prostu nie ma. Asus StudioBook 16 jako pierwszy laptop na świecie jest wyposażony w 16-calowy wyświetlacz OLED HDR, o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2500 x 1600 px. Pokrywa on 100 proc. przestrzeni barw DCI-P3 i oferuje wszystko to, co w OLED-ach najlepsze: nieskończony kontrast, piękne kolory i doskonałe kąty widzenia. Do tego otrzymał weryfikację Pantone, gwarantującą perfekcyjne odwzorowanie barw, a jakby tego było mało, oferuje też częstotliwość odświeżania 120 Hz, więc nada się nie tylko do tworzenia, ale też do rozerwania się przy ulubionej grze po pracy.