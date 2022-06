Czekaliśmy na to 13 lat. Do iPhone'a zmierza funkcja z Androida, Windows Phone’a i Symbiana

Always on Display, czyli w skrócie AOD (co można tłumaczyć jako "Zawsze Włączony" albo "Zawsze na Wyświetlaczu"), jest funkcją dobrze znaną w świecie urządzeń mobilnych. Po raz pierwszy użyto jej w telefonie już w 2009 roku. Jej popularność w sprzętach z Androidem zbiegła się w czasie z adaptacją w sprzętach z tej kategorii ekranów typu OLED, które od paneli LCD odróżnia m.in. to, że mogą rozświetlać wyłącznie wybrane piksele, ale ta technologia nie jest wymagana do jej działania.