Pierwszy telewizor QD-OLED w Polsce. Znamy ceny Samsung OLED, można już kupować

Telewizory OLED do tej pory występowały w jednej odmianie, określanej jako WOLED. Choć pochodzą od wielu różnych producentów, przez wiele długich lat wszystkie produkowane dla nich matryce pochodziły od rynkowego monopolisty: LG Display. To oznaczało, że Sony, Panasonic, Philips i reszta chcąc mieć OLED-a w ofercie musiało płacić konkurentowi. A warto było go mieć.