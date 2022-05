OLED-y od Panasonica zapowiadają się niezwykle ciekawie. Telewizory LCD za to mogą powalczyć głównie ceną. Zapowiadają się przyzwoicie, trudno jednak zauważyć w nich coś szczególnego. Nowości to modele LX940 (75 cali, 65 cali, 55 cali, 49 cali, 43 cale) i LX800 (75 cali, 65 cali, 55 cali, 50 cali, 43 cale) z, odpowiednio, procesorem HCX Pro AI lub HCX. Tańszy model pracuje pod kontrolą Android TV, co paradoksalnie może być jego unikalną zaletą. Droższy wykorzystuje My Home Screen.